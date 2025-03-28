Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çorum ziyareti kapsamında Yeşilay Çorum Şubesi ve YEDAM’ı (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu’nu Yeşilay 13.Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder, Şube Başkanı Bedriye Cengil karşıladı.

Ziyarette Memişoğlu’na YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar, Yeşilay olarak Çorum'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, “Bağımlılıkla mücadelede bizim en önemli paydaşımız Yeşilay’dır. Bağımlılıkla Sağlık Bakanlığı veya emniyet güçleri olarak değil toplumsal olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.” dedi

Türkiye’de sigara içme oranlarının çok yüksek olduğunu ve dünyada en çok akciğer kanseri vakası görülen ülkeler arasında olduğunu belirten Memişoğlu;

“İnternet ve davranışsal bağımlılıkları da ülkemizde hızla artmaya başladı hep beraber bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Sigara bağımlılarının kapalı ortamlarda sigara içmemesi, sigara içmeyen insanların da kapalı ortamlarda sigara içilmesine müsaade etmemeleri gerekir. Toplum olarak pasif içicilikten kurtulmalıyız. Herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Sigara bırakmayı bırakmayın bu bir mücadeledir, mücadele etmekten vazgeçmeyin.” ifadelerini kullandı

Bakan Memişoğlu, Yeşilay 13.Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder ve Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil’e bağımlılık konusunda verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Bakan Memişoğlu’na Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir eşlik etti.