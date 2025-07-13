AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Milletvekili Ahlatcı, yapımı devam eden demiryolu çalışmaları başta olmak üzere diğer yatırımlarla ilgili Bakan Uraloğlu istişare yaptıklarını söyledi.

"Çorum’umuz için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" diyen Ahlatcı, "Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, şehrimize kazandırılacak hizmetler noktasındaki açık destekleri dolayısıyla kendilerine hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi.