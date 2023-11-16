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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-İskilip kara yolunun açılışını yapmak üzere 17 Kasım Cuma günü Çorum’a gelecek.

Çorum programı kapsamında ilk olarak saat 10.00’da Çorum-İskilip kara yolunun açılışını gerçekleştirecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra Valiliği ziyaret edecek ve burada yapılacak İl Koordinasyon Toplantısına katılacak.

Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısının ardından AK Parti İl Başkanlığını ve Çorum Belediyesini ziyaret edecek. (Haber Merkezi)