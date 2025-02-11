Türkiye genelindeki bazı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan ve yöneticileri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ile biraraya geldi.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’nın da yer aldığı birlik başkanları Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen’i ziyaret etti.

Süt sektörü ve küpeleme konuları ile ilgili olarak Bakan Yardımcısı Gümen ile istişarede bulunan heyet gösterdiği ilgi için kendisine teşekkür etti.

Görüşmede sektördeki gelişmeleri ve çözüm bekleyen sorunlar da ele alındı.