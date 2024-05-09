Çorum'un tarihi Şapinuva ören yerine sahip Ortaköy ilçesinde içme suyu şebekesinin yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan 20 milyon lira hibe desteği istendi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Ortaköy İlçe Belediye Başkanı Taner İsbir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’ı ziyaret ederek Şapinuva için destek istedi.

İsbir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Hitit medeniyetinin önemli merkezlerinden kültür ve turizm şehri Ortaköy’in ihtiyaçlarına destek istedi.

Turizm alanında gerçekleştirilecek proje ve hizmetler ile ilçenin 40 yıllık içme suyu şebekesinin yenilenmesi gerektiğini, bunun için öz gelirlerinin yetersiz olduğunu aktaran İsbir, projeyi Kültür ve Bakanlığı tarafından hibe edilecek 20 milyonluk bir yatırım ile gerçekleşebileceğini ifade etti.

İsbir, projelerinin gerçekleşmesi için göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile verdikleri destekten dolayı Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve İl Başkanı Günay’a teşekkür etti.