Çorum merkez Organize Sanayi Bölgesi’ne Mesleki Eğitim Merkezi açılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin gelişmeyi AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı duyurdu.

Ahlatcı açıklamasında şöyle dedi:

Çorum Merkez Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesine Mesleki Eğitim Merkezi(MESEM) açılması için yaptığımız girişimlerimiz sonuç verdi.

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesine Mesleki Eğitim Merkezimizin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı’mızca onay verildi.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), öğrencilere uygulamalı mesleki eğitim sunan ve çeşitli sektörlere yönelik ustalık/kalfalık belgesi ile işyeri açma belgesi kazandıran ve sektörün nitelikli insan gücünü karşılayan eğitim kurumlarıdır.

Desteği için Milli Eğitim Bakanımız Sayıın Yusuf Tekin’e teşekkür ediyorum. Çorum eğitim camiamıza, iş dünyasına, sektörlerimize esnaflarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun.”