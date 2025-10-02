Baktat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baklan’ın eşi Miyase Baklan, kalp yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti.

Miyase Baklan, kalp yetmezliği nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü İzmir'de bir özel hastanede hayatını kaybetti.

Şirvan Erdoğan, Nurhan Yıldız, Narin Baklan, Müsade Karaoğlu ve Murat Baklan’ın annesi, Ali Erdoğan, Özcan Yıldız ve Haydar Karaoğlu’nun kayınvalidesi, Mustafa, Ali ve Kadir Baklan’ın yengesi Miyase Baklan’ın cenazesi yarın Ulu Cami’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.