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Çorum Bölgesel Kadın Hakemi Nuriye Çınar Bal’a 3. ligde dördüncü hakemlik görevi.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 14’de Ortahisar Yavuz Selim Stad’ında oynanacak 3. lig 4. grupta Sebat Gençlikspor ile 23 Elazığspor takımları arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Mustafa Ünver yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ankara’dan Selçuk Gökgöz ve Nevşehir’den Turan Çelik yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise Nuriye Çınar Bal görev yapacak.Sebat Gençlikspor ligde 23 puanla üçüncü sırada mücadele ederken 23 Elazığ kulübü ise 10 puanla son sırada ve ligde kalma mücadelesi veriyor.