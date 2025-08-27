Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

Genel kurulda, tek listeyle yapılan seçim sonucunda yeni dönemde görev yapacak yönetim belirlendi.

Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Çorum ili Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu; Hüseyin Karakuş, Ömer Arslan, Erdal Odabaş, Mehmet Kahriman, Orhan Çelikcan’dan oluştu.

Yeni yönetim kurulu, 26 Ağustos 2025 tarihinde ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Karakuş, Başkan Yardımcılığına ise Ömer Arslan seçildi.

Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karakuş’un verdiği bilgilere göre; toplantıda arıcılık sektörünün karşı karşıya olduğu çevresel ve ekonomik sorunlar ele alınırken, özellikle İklim değişikliği, pestisit kullanımı, flora kaybı ve bilinçsiz tarım uygulamaları gibi faktörlerin arı ölümlerini artırdığı ve bal üretimini çok ciddi ölçüde azalttığı ve arıcılık mesleğinin tehdit altında bıraktığı vurgulandı.

Bu sorunların çözümünde meslek örgütlerinin iş birliği içinde ve ilgili kamu kurumlarının birlikte hareket etmesinin önemi bir kez daha ortaya kondu. Arı Yetiştiricileri Birliği ile Bal Üreticileri Birliği’nin koordinasyon içinde, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin desteğiyle; başta emektar arıcılar olmak üzere sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşların karşılaştığı zorlukların aşılması için somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Yeni yönetim olarak bu iş birliğini güçlendirmeye ve arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.

Yeni yönetimin ilk faaliyeti olarak, Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetimi ziyaret edilerek birlikte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çakır, arıcılık mesleğinin olumsuz şartlar nedeniyle en zor dönemini yaşadığını bildirdi. Arıcılığın tökezlemesi durumunda ekosistemin de çökeceğini, bunun ise tüm insanlık için büyük bir felaket anlamına geleceğini anlatan Çakır, bu felaketi yaşamadan önce tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.

Çakır, bu anlamda Arı Yetiştiricileri Birliği ile Bal Üreticileri Birliği’nin iş birliğinin “olmazsa olmaz” olduğunu dile getirmiştir.

Bu doğrultuda birlikte değerlendirme yapan Bal Üreticileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulları aşağıdaki başlıklar altında çalışmalar başlatılması konusunda mutabakata vardi:

- Meslek Örgütleri Arası İş Birliği: Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bal Üreticileri Birliği arasında koordinasyonun artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi, doğaya saygılı, üreticiye destek veren ve dayanışmayı esas alan bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

- Doğa Temelli Risk Analizi: Çevresel bozulmaların arıcılığa etkileri üzerine bilimsel veri toplanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi.

- Eğitim ve Bilinçlendirme Programları: Arıcılara yönelik teknik eğitimler, çevre bilinci ve sürdürülebilir üretim konularında seminerler düzenlenmesi.

-Genç Üreticilere Destek: Yeni nesil arıcıların sektöre kazandırılması için teşvik mekanizmalarının oluşturulması.

Yapılan açıklamada, “Tüm üyelerimize üyelik sorumluluklarını yerine getirerek bu sürece katkı sunmaya davet ediyor, birlikte daha güçlü bir arıcılık geleceği inşa edeceğimize olan inancımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.