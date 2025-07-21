Osmancık Gazeteciler Cemiyeti ve Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı'nın katkıları ile Baltacı Mehmet Paşa anısına yaptırılan Anıt Mezar için tören düzenlendi.

Osmanlı cihan devletinde Valilikler ve iki kez Başbakanlık görevi yapan Osmancıklı hemşehrimiz Baltacı Mehmet Paşa anısına yaptırılan anıt mezarın açılışı Çiftçilikler Mahallesi Biçev Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör açılışta yaptığı konuşmada; " Cihan Devleti Osmanlı’da çeşitli valilik görevlerinde bulunmuş ve iki kez sadrazamlık makamına yükselmiş, milletimizin yetiştirdiği büyük devlet adamlarından kıymetli hemşehrimiz Baltacı Mehmet Paşa’nın hatırasını yaşatmak amacıyla Osmancık’ta yapılan anıt mezarın açılış programına katıldık. Tarihi değerlerimize ve ecdat mirasımıza sahip çıkan bu anlamlı çalışmaya emek ve gönül veren, başta Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Bilal Çevrim olmak üzere katkı sunan herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi

Baltacı Mehmet Paşa

Baltacı Mehmed Paşa (1662 Osmancık-Çorum-1712, Limni) III. Ahmed saltanatında 25 Aralık 1704- 3 Mayıs 1706 ve 19 Ağustos 1710-20 kasım 1711 dönemlerinde iki kez sadramazlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Baltacı Mehmet Paya Prut Savaşı'nda önemli bir zafer elde etmesine rağmen saraydaki entrikaların kurbanı olmuştur.