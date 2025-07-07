Çorum'un Alaca ilçesinde tarlada çalışırken alev alan sap balya makinesi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Veli Çayırı mesire alanı mevkisindeki bir tarlada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tarlada sap balyalama işlemi yapan bir makine, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Makineden yoğun dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına anında müdahale ederek alevlerin ekili alana sıçramasını önledi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonucu balya makinesinde maddi hasar meydana geldi.