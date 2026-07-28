Silmkent yolunda başlatılan yol çalışmasının henüz tamamlanmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kurban Bayramı öncesinde genişletme çalışmaları kapsamında kazılan yolda, aradan yaklaşık iki ay geçmesine rağmen asfaltlama çalışmaları tamamlanamadı. Yolun yalnızca küçük bir bölümüne asfalt dökülürken, geri kalan kısmı ise bozuk zemin ve mıcır halde bırakıldı.

Günlük olarak yoğun kullanılan güzergahta sürücüler, oluşan çukurlar ve yol şartları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar, mıcır nedeniyle araçlarında zarar oluştuğunu ve yolun yoğun şekilde toz oluşturduğunu ifade etti.

Çalışmaların bir an önce tamamlanmasını isteyen bölge sakinleri, uzun süredir devam eden mağduriyetin giderilerek Silmkent yolunun sıcak asfaltla kaplanmasını beklediklerini dile getirdi.