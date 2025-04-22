Uzman Psikolog Özlem Peker Çağlar’ın sahibi olduğu Bambino Psikoloji Oyun Atölyesi hizmete açıldı.

Karakeçili Mahallesi Bayındır 1. Sokak Numara 19/A(eski stadyum karşısı) adresinde gerçekleşen açılışa Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MÜSİAD Şube Başkanı Ömer Battal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve davetliler katıldı.

Uzman Psikolog Özlem Peker Çağlar, Çorum’da 5 yıldır aktif olarak kurucusu olduğu kliniğinde yüzlerce kişiye hizmet verdiğini belirterek, “Büyüyerek hayalini kurduğum Bambino ile daha geniş ve büyük kitlelere yeni ekip arkadaşlarımla çocuk ergen, yetişkin ve sporcular için hizmet vermeye devam edeceğim” dedi.

HİZMETLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Bambino’da verilen hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Özlem Peker Çağlar, bilişsel davranışçı terapi, çocuk ve yetişkinler için EMDR, projektif ve objektif testler, moxo dikkat testi, gottman çift terapisi, biorezenans ve deneyimsel oyun terapisi hizmetleri verdiklerini belirterek şunları söyledi:

Bambino’da isminden de kaynaklı çocuklar konusunda hizmet veriyoruz. Çocukların gelişim süreçlerini oyun gruplarında ya da bireysel olarak inceliyoruz. Yetişkinler içinde bireysel ve çift olarak hizmet veriyoruz.

‘ÇOCUKLUĞUNUZDAN YETİŞKİNLİĞİNİZE HER KONUDA YANINIZDAYIZ’

Aynı zamanda aile danışmanlığı ve ebeveyn danışmanlığı konusunda anne olmaktan, baba olmaktan zorlanan bazen işin içinden çıkamayan, bazen bu sorumluluğun altında ezildiği düşünen ya da sadece kendini suçlayan bu noktada destek almak isteyen anne babalara hizmet veriyoruz. Sadece çocuklara değil ergenlere yani abi-ablalara da hizmet vermekteyiz. Kısaca Bambino çocukluğunuzdan yetişkinliğinize her konuda yanımızda.”

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür eden Özlem Peker Çağlar, “En büyük teşekkürü de annem ile babama ve bu hayalde bana en büyük desteği veren değerli eşim Ali Çağlar ve kızım Pera Çağlar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.