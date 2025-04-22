Çorum’un İskilip Belediyesi 200 dönüm alanı imara açıyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca, Meydan Arif Bey Mahallesi, Hacıpiri ve Bahabey Mahallelerini kapsayan yaklaşık 200 hektarlık alanda arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak.

Pırtı Pazarı’ndan Bayat Köprüsü’ne, Mezbahane’den Bayat Yoluna kadar uzanan geniş bir alanı kapsayan çalışma, yıllardır o bölgelerde mağduriyet yaşayan vatandaşlara umut olacak.

ŞEHİRSEL GELİŞİMDE YENİ DÖNEM

Söz konusu çalışmalar, şehrin planlı gelişiminin önünü açarken, altyapı yatırımları ve kentsel projelerin uygulanabilirliğini de artıracak.

Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu adımın, İskilip’in şehircilik vizyonuna yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

BAŞKAN ÇİZİKCİ PROGRAMDA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ‘Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor’ programında yeni düzenlemenin sinyalini vermişti.