Arca Çorum FK cumartesi günü deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktiksel çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Geraldo ve Aleksiç katılmadı. Geraldo takımdan ayrı olarak özel çalışma yaparken Aleksiç ise günü dinlenerek geçirdi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Önce kısa mesafeli sonra uzan mesafeli pas çalışması yaptıran Teknik Direktör Çağdaş Çavuş daha sonra taktik çalışma yaptırdı. Bu çalışma sırasında Bandırmaspor maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Heyet futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu. Antrenmanın son bölümünde ise dört büyük kaleli gol çalışması yapan kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.