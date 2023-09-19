İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan helikopter , Tahtalı Baraj ı'na düşerek 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybetmesine neden oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı'na düşen helikopter kazasında Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un da cansız bedenine ulaşıldı. Vaillikten baraj gölündeki 3 mürettebatın da cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilerek, arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

TAHTALI BARAJI'NA DÜŞTÜ

Geçen cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yerini geri görüşlü helikoptere bıraktı. Saat 23.53 sıralarında ise içinde 3'ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu 4 kişinin bulunduğu helikopter ile bağlantı kesildi. Helikopterin su almak için gittiği Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlendi. Kırgızistan uyruklu mürettebat Erkinbek İsabekov, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken hastanede tedaviye alındı.