YÜKSEL BASAR

Çorum'da serinlemek için Çomar Barajı'na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 42 yaşındaki Murat Kavaklı, arkadaşlarıyla birlikte Çomar Barajı'na gitti. Hava sıcaklığından dolayı serinlemek için baraja giren Murat Kavaklı'nın bir süre sonra çırpındığını gören arkadaşları yardıma koştu ama başaramayınca ekiplere haber verdi.

Olay yerine Afad, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekibi suda Kavaklı'nın cansız bedenine ulaştı.

Talihsiz gencin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.