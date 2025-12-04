Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Çorum Satranç il Temsilciliğince ilimizde bulunan L tipi cezaevinde bağımlılıkla mücadele kapsamında satranç etkinliği düzenlendi.

Dört ayrı kategoride düzenlenen satranç turnuvasına 186 katılımcı katıldı. Ödül töreninde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş “Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve Satranç İl Temsilciliğine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Böyle etkinliklerin yapılması bizleri de memnun etmektedir.

Turnuvanın bitiminde kategorilerinde dereceye giren sporculara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ilk altı sporcuya Satranç takımı ile madalya verilirken, birincilere ise ayrıca Milli Takım Forması ile satranç kitabı verildi.