Erkekler Voleybol 1. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ikinci yarı maçları öncesinde kadrosunu güçlendirmek için ayrılık kararları alıyor.

Libero Salih Özdemir’in öğretmen ataması olduğu için mecburi ayrılık kararının ardından Teknik Heyetin raporu doğrultusunda yabancı oyunculardan Mahmood Rasooli ile yollar ayrıldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, ligde girdikleri zorlu yarış içinde kadroyu güçlendirmek adına bazı kararlar aldıklarını bu doğrultuda Mahmood Rasooli ile karşılıklı görüşerek yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi. Özsaraş kendisine kulübe bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Başkan Özsaray, bir ayrılık daha olabileceğini bu konuda görüşmenin devam ettiğini bu üç ayrılığın ardından çok zorlu geçecek ikinci yarı maçları öncesinde üç yeni isimle kadrolarına güçlendireceklerini söyledi.