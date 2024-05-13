Boluspor maçını izlemek için kapalı tribünde bulunan Çorum FK Başkan ve diğer isimleri yaşanan gerilim sonrasında polis tarafından kurulan barikata tepki gösterdiler.

Tribünde yaşanan olaylar üzerine Çorum FK Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Çorumlular aynı bölgeye toplandı ve etraflarına polis çemberi oluşturuldu.

Bu çember sonunda Başkan Yalçın, Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın da bulunduğu bölüme kurulan polis koruması nedeni ile maçı izleyemediler ve tepki gösterdiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar olayı maçın temsilcisine iletti ve ardından polislerin bir bölümü başka tarafa alınarak burda oturanların maçı izlemesi sağlandı.