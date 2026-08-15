Arca Çorum FK'nın Beşiktaş'tan transfer ettiği tecrübeli sağ bek Gökhan Sazdağı, Galatasaray maçında mücadelesi ve hırsıyla Çorum FK taraftarlarından tam not aldı.

Maçın ilk yarısında sahanın en çok ikili mücadele kazanan ve sahanın en çok top kapan ismi olan Sazdağı, Galatasaray kanatlarının geçişine izin vermedi.

Çorum FK formasıyla çıktığı ilk maçta Barış Alper'e adeta sahayı dar eden Sazdağı, performansı ile hem Çorum FK taraftarlarının hem de teknik ekibin yüzünü güldürdü.