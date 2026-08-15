Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK'nın kaptanları belli oldu.

Kırmızı siyahlılar dün Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda son şampiyon Galatasaray'a konuk oldu.

Kırmızı siyahlılar maça Marcos Felipe, Smolcic, Penetra, Borza, Gökhan, Berat, Fredy, Karlsbakk, Serdar, Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez ilk 11'i ile çıktı.

Maçtan önce takım kaptanının kim olduğunu bilinmezken, sahaya kaptan olarak Fredy çıktı.

Fredy 77.dakikada oyundan çıkınca kaptanlık pazubandını Gökhan Sazdağı'na teslim etti.

Çorum FK'nin birinci kaptan Fredy, ikinci kaptanın ise Gökhan Sazdağı olduğu anlaşıldı.