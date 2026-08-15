Galatasaray'ın Çorum FK ile oynadığı Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Yunan futbolcudan harika gol
Yunan futbolcudan harika gol
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Son şampiyon Galatasaray, sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Çorum FK'nın skoru 2-1'e getirmesinin ardından RAMS Park tribünlerinde bir süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.

Sarı-kırmızılı taraftarların yönetime yönelik protestosu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ve sonunda da devam etti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı