Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Arca Çorum FK’da Hrvoje Smolcic, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, şanssız bir pozisyon sonrası sakatlandı. Mücadelenin 73. dakikasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda takım arkadaşı kaleci Marcos Felipe’nin kramponu yüzüne gelen Smolcic, yerde kaldı.

Yüzüne aldığı darbenin ardından acı içinde kalan deneyimli savunmacıya saha içinde sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyen Smolcic, sedyeyle kenara alındı ve yerine Arda Şengül dahil oldu.