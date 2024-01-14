Çorum Barosu’nda yeni dönem staj eğitim seminerleri başladı.

İlk toplantıda Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Baro Başkan Yardımcısı Av. Tuğrul Damar, Baro Genel Sekreteri Av. Bekir Çetin, Staj Komisyonu Başkanı Av. Alperen Argut ve Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Berkay Furkan Dolu stajyer avukatlar ile bir araya gelerek hem 1 yıl boyunca yapılacak seminerler hakkında bilgi verdiler hem de stajyer avukatların taleplerini dinlediler.

Toplantıda ayrıca Staj Dönem Temsilciliği seçimi yapıldı. Seçimde yeni dönem Staj Dönem Temsilcisi Av. Şamil Demir oldu.