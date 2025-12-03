Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, yaptığı açıklamada Papa’nın Türkiye ziyaretine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda Fatih Kaymakamlığı'na bağlı Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, beraberindeki 14 kardinal ile birlikte Bursa'nın İznik ilçesine giderek Meryem Ana Kilisesi, İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Tarihi Bazilika, Koimesis Kilisesi ve Vaftizhane Kilisesi'nde incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Nuri Kuşcu, “Ayrıca Bartholomeos'un, Vatikan temsilcisi Papa XIV. Leo ile birlikte İznik’e gelerek "ekümeniklik" iddiasının meşru zemine oturtmaya çalışması da üzerinde durulması gereken vahim bir gelişmedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğine ve bölünmez bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan bu durum son derece endişe vericidir. Lozan Anlaşması’nın hükümleri dikkate alınmadan bu yıl İznik’de (Nicea Konsili) İznik Konsil'inin 1700. yıldönümünün kutlanması ve Bartolomeus'un diplomatik krize dönüşmesi kaçınılmaz olan sözde "Ekümeniklik" iddiası konusunda yetkililer ne yazık ki gerekli tedbirleri almadıkları gibi, konuya sessiz kalmışlardır. Fener Kilisesi'nin Türkiye karşıtı bu faaliyetlerine kesinlikle izin verilmemelidir. Ekümeniklik iddialarını meşrulaştırmaya çalışan Bartholomeos'un Türk devleti ve Türk milletine yönelik düşmanca faaliyetleri mutlaka önlenmelidir. Bu arada Papa II. Urbanus'un, 27 Kasım 1095'de Clermont Konsili'nde yaptığı, Avrupa'daki bütün Hristiyanları, Kutsal Toprakları geri almak için Müslümanlar'a karşı Haçlı Seferi'nin başlatılması konusundaki konuşmasının 930. yıl dönümünde Papa XIV. Leo'nun aynı tarih olan 27 Kasım’da ülkemize gelmesi bir tesadüf eseri olamaz. Keza Mustafa Kemal Atatürk, İznik'in Hristiyanlarca "ikinci Kudüs" olarak görülmesini ulusal egemenlik açısından bir tehdit olarak değerlendirmiş, bunun üzerine İznik'i ziyaret etmek isteyen Papa'ya ve ruhban heyetine gerekli ziyaret izni verilmemiştir” dedi. (Haber Merkezi)