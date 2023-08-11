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İstanbul merkezi Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği'nin (ÇESİAD), AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir araya geldi.

TSO’da gerçekleşen ziyarette ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül, Kurucular Kurulu Üyesi Necati Şahin, Dernek Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım ve dernek yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette konuşan ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül, TSO’nun faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterk, İstanbul'da yaşayan iş insanları olarak gurur duyduklarını söyledi.

Faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Neslihan Yurtdagül, Çorum ve Türkiye'nin dört bir yanındaki Çorumlu üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına burs vererek destek olduklarını ve öğrencilerin en büyük sorunu olan yurt, barınma gibi ihtiyaçlarının çözümü için de destek olduklarını kaydetti.

ÇESİAD Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım ise, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvurularının Eylül ayında başlayacağını, yeni dönem planlaması için çalışmaya başladıklarını ve Çorumlu üniversite öğrencilerine destek olmak isteyen herkesi ÇESİAD aracılığıyla burs vermeye davet ettiklerini ifade etti.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da ÇESİAD’ın başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayarak şunları söyledi: “Yeni başkanın genç bir jenerasyon ve derneğin içinden gelen bir bilen olarak büyük hizmetler sunacağına canı gönülden inanıyoruz. Neslihan Başkanın, birlik ve beraberliği önemseyen yaklaşımı, Çorum'dan İstanbul’a eğitim amacıyla gelen gençlerin sosyal ve kültürel yaşantılarına yönelik verdiği destekleri yadsınamaz. Bizler, gençlerimizle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden koşuyoruz. Biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle ülkemiz ve memleketimiz için çalışmanın gayretiyle yolumuza devam ediyoruz. ÇESİAD başarılı çalışmalara imzatıyor.”

Milletvekili Kaya da gençlerin geleceğine değer katan ve onların gelişmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.