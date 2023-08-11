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HURŞİT BOZKURT

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Necat Yazıcı, Vali Mustafa Çiftçi’nin Erzurum’a atanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Vali Çiftçi’nin görev yaptığı 5 yıllık süre içerisinde Çorum’daki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelip amasız, fakatsız, rezervsiz, sıcak ve samimi bir ilişki içerisine girdiğini belirten Necat Yazıcı, “Sayın Mustafa Çiftçi Çorum’da her yönüyle silinmez bir iz bırakmıştır” dedi.

Mustafa Çiftçi isminin her zaman hayırla yad edileceğini ifade eden Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Beyefendi kişiliği, mütevazı tavırları, yapıcı yaklaşımları, gülümseyen çehresi ile sayın Valimiz halkın içinden bir Anadolu insanı olarak görevini ifa etmiş, yedisinden yetmişine bütün vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmuş, mahrum ve mazlumların yaralarını sarmış, devletin ancak milleti ile bir arada olursa anlamlı bir bütün olduğunu, olabileceğini hepimize somut bir şekilde göstermiştir.

Devletine, milletine, kadim değerlerine sadakatle bağlı olan Anadolu insanının teklifsiz bir şekilde rahatlıkla kendisine ulaşabildiği, sorunlarını aktarabildiği sayın Valimiz şehrimizde devlet-millet kaynaşmasının güzel örneklerini sergilemiştir. Bu vesileyle kendisine platformumuzu oluşturan tüm üye kurumlarımız adına içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Sayın valimiz sivil toplumun her zaman yanında olmuş, projelerine destek vermiş, sivil toplumla istişare mekanizmasını daima işler bir vaziyette tutmuştur. Bilhassa deprem felaketi sürecinde şehrimizin yardım kuruluşlarına göstermiş olduğu güven ve iş birliği tam bir örneklik teşkil edecek düzeydedir. Platform olarak bizler de görev yaptığı süre içerisinde valimizin karşı karşıya geldiği bazı sorunlarda onun yanında durmasını bildik, çalışmalarını destekledik ve etrafında kenetlendik.

Sayın valimiz bilhassa şehrimizin manevi dinamiklerine sahip çıkmak suretiyle de farklı bir idarecilik örneği sergilemiştir. Şehrimizle bütünleşen tarihi şahsiyetlere sahip çıkması, geçmişin hatırasına saygının bir göstergesi olduğu gibi değer eksenli bir vizyonun da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha herkese hatırlatmıştır.

Birleştirici ve kaynaştırıcı bir yaklaşımla moral açıdan şehrimize, insanımıza, bürokrasiye sağladığı katkılarla inanıyoruz ki bundan sonra da Mustafa Çiftçi ismi hayırla yad edilecektir.

Yeni görev yerinin sayın valimize ve ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyor ve yolunun, bahtının açık olmasını diliyoruz. Biliyoruz ki; Valimiz artık bir Çorumlu olmuştur. Çorum’da hoş bir sada bırakmıştır ve Erzurum’da hepimizin bir kapısı vardır.”