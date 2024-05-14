Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Ampute Milli takımı yarın akşam Çorumlularla konferansta buluşacak.

Fransa’da önümüzdeki ay yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Çorum’da çalışmalarını sürdüren Ampute Milli takımı teknik heyet ve sporcuları yarın saat 18’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda Çorumlularla buluşacak.

Çorum Belediyesinin organizesinde Çorum’a gelen milli takım teknik heyet ve sporcuları ‘Başarı engel tanımaz’ konulu konferansta hem anılarını anlatacak hemde engele rağmen spor yapmalarına mani olmayacağı konusunda görüşlerini dile getirecekler.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bu konferansa tüm Çorumluları davet etti,