Çorum'un başarılı kurum müdürlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)İl Müdürü Ömer Tök'ün Ankara'ya tayini çıktı.

Yaklaşık 6 yıldır Çorum SGK İl Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Tök, Ankara SGK İl Müdürü olarak atandı.

Ömer Tök, 1977 yılında Sungurlu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sungurlu'da tamamlayan Tök, yüksek eğitimine Hacettepe Üniversitesi'nde Tarih Bölümünde başlayan Tök, ardından Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümününde eğitimini tamamladı. 1997 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum İl Müdürlüğünde iş hayatına atılan Tök, 2019 yılında SGK Çorum İl Müdürü olarak atandı. AK Parti'den Sungurlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tök, evli ve 3 çocuk babasıdır.