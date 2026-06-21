Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik “Psikolojik İyi Oluş: Yardım Edene Yardım” konulu konferans düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’in katıldığı programda, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin mesleki yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, psikolojik dayanıklılıklarını koruma yöntemleri ve tükenmişlikle mücadele konuları ele alındı.

Konferans, alanında uzman isimlerden Prof. Dr. Şerife Işık’ın sunumuyla gerçekleştirildi. Programda, yardım eden kişilerin de zaman zaman desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulanırken, psikolojik iyi oluşun hem bireysel hem de mesleki yaşam üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Eğitim ortamlarında akademik başarının yanı sıra ruhsal sağlık ve insani gelişimin de önemine dikkat çekilen konferansta, rehber öğretmenlerin öğrencilerin gelişimindeki kritik rolüne vurgu yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, programa katkı sunan Prof. Dr. Şerife Işık’a ve özveriyle görev yapan psikolojik danışman ile rehber öğretmenlere teşekkür etti.