Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu’nda karne heyecanı bu sene bir başka yaşandı.

İlk dönem boyunca akademik başarı gösteren ve örnek davranışlar sergileyen öğrenciler Çorum FK forması ile ödüllendirildiler.

Okul yönetimi ve Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından organize edilen ödül töreninde ödül almaya hak kazanan Umut Ölçer, Şeyma Nur Özbolat, Melis Rona, Yaren Kocabaş, Seyit Efe Yılmaz, Neslişah Özerdemir ve Alaattin Kadir Giraz isimli öğrencilere sınıf rehber öğretmenlerince Çorum FK formaları takdim edildi.

Alışılmışın dışına çıkan Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu’nda, ödül alan öğrenciler tarafından da sınıf rehber öğretmenlerine Çorum FK atkıları verildi.

Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu yetkilileri, öğrencileri ödüllendirirken de şehrin değerlerine sahip çıkmaya gayret etiklerini, öğrenci ve öğretmenlere bu hediyeleri vermelerinde okula destek olan Çorum Futbol Kulübü’ne ve hayırseverlere teşekkür ettiklerini belirttiler.