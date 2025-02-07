Çorum İş Kadınları Derneği’nin STEP etkinlikleri kapsamında Çorum’da iş kadınları ve gençlerle bir araya gelen Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri, motivasyon ve ilham kaynaklarını paylaştı.

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Ebru Gül Çömüz, Çorum İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Semrin Kaleli, iş kadınları ve öğrenciler katıldı.

Tecrübelerini “Zor Değil” isimli kitabında bir araya getiren başarılı iş insanı, iş hayatındaki deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

‘Bana göre başarıya giden ilk adım, adım atmaktır.’ diyen Çakır, “Adım atmanızı engelleyen tüm sorunları ortadan kaldırarak başaracağınıza dair kendinize inancınız tam olmalı. Tecrübenin ne kadar kıymetli olduğundan bahsetmiştik, tecrübe kazanmak için hayatta bazen kaybetmek gerekir. Buna bazen çevresel etkenler veya yaptığınız hatalar sebep olabilir. Bu yüzden kesinlikle hata yapmaktan korkmamalı ve sürekli denemelisiniz. Tüm bunları yaparken kendinizi geliştirmeye ve daima öğrenmeye çalışmalısınız, çünkü en iyi yatırım kendinize yapacağınız yatırımdır. Nasıl bir hayat yaşamak istediğinize dair hayal kurmak yerine mutlaka hedefler belirleyin ve bu hedeflere varmak için kısa, orta ve uzun vadeli planlar belirleyin. İş hayatında devamlı olarak üretken olamayabiliyoruz, bu yüzden kendiniz için ilham kaynakları belirleyin. Yaşam ilhamlarla doludur. Yorulduğunuzu düşündüğünüzde pes etmek yerine kısa bir mola vermeyi deneyin ve daha sonra hedeflerinizi gerçekleştirmek üzere yolunuza devam edin. Tüm bunları yaparken işinizde daima ileri gitmeyi ve işinizi geliştirmeyi unutmayın.” şeklinde konuştu

RECAİ ÇAKIR KİMDİR?

Aslen Kilisli olan Recai Çakır'ın asıl mesleği de sarraflıktır.

Babası Gaziantep'te sarraf olan Çakır'ın 6 kardeşi bulunmaktadır. Gaziantep'ten İstanbul'a taşındıktan sonra, 30 yıldır turizm ve inşaat ile uğraşan Çakır, 1986 yılında Bodrum Kadıkale Resort ile turizm işine başlamıştır. Daha sonra işlerini butik otel ve lüks rezidans inşaatlarıyla genişletmiştir.

2009 yılında da Gardens of Babylon'u açmıştır. Ancak sonrasında Sianji isimli markayı oluşturarak sağlıklı yaşam ve rezidans konseptine geçiş yapmıştır. Bodrum’da lüks bir tesisi bulunan Recai Çakır, Sianji Group Başkanlığını yapmaktadır.