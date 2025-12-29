Başhekim Gömeç’ten SMA Hastası Baran’a destek

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Çorum’da SMA hastalığı tanısıyla takip edilen Mustafa Baran Karakiraz ve ailesini hastanede misafir etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Doç. Dr. Gömeç, minik Baran’ın mevcut sağlık durumu ve devam eden tedavi süreci hakkında hekimlerden ayrıntılı bilgi aldı. Aileyle yakından ilgilenen Gömeç, sürecin hem tıbbi hem de idari boyutunda hastane olarak gerekli tüm desteğin titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

Başhekim Gömeç, tedavinin her aşamasında ailenin yanında olacaklarını belirterek Baran Karakiraz’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile ise gösterilen ilgi ve destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek hastane yönetimine teşekkür etti.