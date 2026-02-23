Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Huzurevi sakinlerinin Ramazan ayını tebrik eden Vali Çalgan, samimi ortamın oluştuğu iftar sofrasında Ramazan’ın bereketini gönüllere taşırken birlik ve beraberliğin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İftar Programına, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.