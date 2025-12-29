Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevini vekaleten yürüten Dr. İsmail Bayazit asaleten atandı.

Görevlendirme kapsamında Dr. Bayazit, Aralık 2025 itibarıyla başhekimlik görevine resmen başladı.

1998 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğan Dr. İsmail Bayazit, ilk ve orta öğrenimini Sorgun’da, lise eğitimini ise Kırıkkale’de tamamladı. Tıp eğitimini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sürdüren Bayazit, 2024 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından 2024 yılında Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak göreve başlayan Dr. Bayazit, kısa sürede hastane bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti. Aralık 2025 itibarıyla başhekimlik görevine atanarak hastanenin idari sorumluluğunu üstlendi.

Göreve başlaması dolayısıyla değerlendirmede bulunan Dr. İsmail Bayazit, ilçede sunulan mevcut sağlık hizmetlerini koruyarak, ihtiyaçlar doğrultusunda gelişimi önceleyen bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirtti. Bayazit, “Tüm çalışanlarımızla koordinasyon içinde çalışarak vatandaşlarımıza etkin, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.