Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetici, personeli, hasta ve refakatçileri iftarda buluştu.

Hastane yemekhanesinde düzenlenen iftar ve sahur programlarında hastane personeli, hasta ve hasta yakınları ile aynı sofra paylaşılıyor..

Bu akşam düzenlenen iftar programına Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi de katıldı. İftar öncesinde yemekhaneyi ziyaret eden komut, hasta yakınları ve hastane personeli ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, “11 ayın sultanı Ramazan, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz müstesna bir zaman dilimi. Ramazan ayının birleştirici ruhunu hep birlikte yaşadığımız bu güzel anlar, hastanemizde dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor.” dedi.