Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Tıp Kliniği'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi İlter Ağaçkıran, Başhekim yardımcısı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, görevine başlamıştı.

Gömeç'in yardımcılığına ise Dr. Öğr. Üyesi İlter Ağaçkıran getirildi.

Dr. Öğr. Üyesi İlter Ağaçkıran kimdir?

Balıkesir Bigadiç nüfusuna kayıtlı 1989 doğumlu genç hekim, 2012 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

7 YILDIR ÇORUM'DA GÖREV YAPIYOR

2014-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde Acil Tıp Uzmanlığı eğitimi alan Ağaçkıran 2018 yılından bu yana Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde görev yapıyor