Kendi yaptırdığı binanın karot testini yapan müteahhit, kusuru fark ederek kendisini ihbar etti.

Mühürlenen bina iş makinesiyle yıkıldı.

Şanlıurfa'da inşaat sektöründe eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Haliliye ilçesine bağlı Korkukent Mahallesi'nde, depremde yıkılan 7 katlı bir bina, yerinde dönüşüm kapsamında yüklenici bir firmaya verilerek yapımına başlandı.

Firma müteahhidi Ömer Çorbacı, betonu aldığı Say Beton firmasından şüphelenerek daha önce uygunluk testinden geçen karot örneklerini, bu kez özel bir laboratuvarda test ettirdi.

Yapılan testler sonucunda dayanıklılığı düşük olan betonun kullanıldığı kanısına varan Çorbacı, kendisini ihbar ederek, binanın yıkılması için çalışma başlattı. İhbar sonucu bölgeye giden bağımsız denetçiler tarafından kusurlu bulunan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi.

5 katı tamamlanan bina, alınan çevre güvenliğinin ardından iş makineleri ile yıkıldı. Müteahhit Çorbacı, örnek davranışı ile bina sakinleri ve sektör temsilcileri tarafından takdir edildi.



"Beton dayanımının olması gerekenden çok çok daha düşük olduğunu gördük"

İnşaat müteahhidi Ömer Çorbacı, "Yerinde dönüşüm kapsamında yeniden inşa etmek istediğimiz yapının betonunu Say Beton firmasından satın aldık. Ancak prosedürlere uygun olarak alınan ıslak numune sonuçları ve yapı denetimimizin gözlemleri herhangi bir prosedürde bir hata olduğunu bize göstermedi. Fakat daha sonra beton dayanımlarının laboratuvarda daha geri olması gerekenden çok daha yüksek çıkması bizi şüphelendirdi. Biz de başka bir özel laboratuvar firmasından aldığımız karot sonucunda beton dayanımının olması gerekenden çok çok daha düşük olduğunu gördük. Yani bizim yapımızın projesi C25 beton, bizim satın aldığımız beton C30 ama beton dayanımımız 8 mukavemet gösteriyor. Bu durumda biz gerekli yasal işlemleri başlattık. Yetkili mercilere başvurduk. Takdirini idari makamlara bırakıyoruz, binamızı da yıkıyoruz. Biz burayı insanlar öldüğü için yeniden inşa ediyoruz, yani bu depremde yıkılan bir yer daha da özen göstermemiz gerekiyor, elimizden gelen en ince hassasiyeti göstermemiz gerekiyor" dedi.



"Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ders alınamamış"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden halen ders alınamadığını belirten Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ahmet Melik, "Bundan 2 yıl önce 6 Şubat 2023 depremini yaşadık. Binlerce insanımızın hayatına mal olan bir felaketti ve milyonlarca insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Evsiz, barksız kalmalarına sebep oldu. Şu an yine aynı süreci takip ediyoruz. 2 yıl geçmesine rağmen hiçbir ders alınamamış. Şu an arkamızda gördüğünüz yapıda müteahhitlerimiz beton sonuçlarının düzgün çıkmasına rağmen betondan şüphelenerek karot sistemini devreye sokmuşlardır. Karot sonuçlarına göre beton numunelerimiz kurtarmadığı görülmektedir. Temelimiz çok düşük çıktığı için taşıyıcı sisteminin de bir anlam ifade etmediği görülmektedir. Bu da insanların hayati tehlikesinin devam ettiğini gösteriyor. Yani şöyle söyleyelim, yapı denetimler beton santralleri ve laboratuvarlar işlerini düzgün takip etmediği görülmektedir. Bunu bir an önce bizim kurumlarımızın özellikle başta Çevre Şehircilik Müdürlüğü olmasıyla birlikte denetimi daha sıkı bir şekilde yapmasını arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pirkan Kılıç ise, "Bugün burada insanların canlarını yok sayma pahasına, üç beş kuruş para kazanmak adına yaptıkları bu iş kabul edilebilir bir noktada değildir. Bugün müteahhit arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz, işin henüz başında gerekli kontrolleri kendi tarafından sağlamış, sadece belli firmaların, kurumların yetkililerine güvenmeyip kendi başına aldığı bu denetimler sonucunda bugün bu binanın yıkım kararını aldırmış ve bizzat bunun başında ve üstündedir. Bu önemli bir şeydir. Bu hassasiyeti diğer müteahhit firmalarında mutlaka göstermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



"İnsan hayatı bu kadar ucuz değil"

Yapımı devam eden binada kat sahibi olan vatandaşlardan Osman Doğrudağ, "Ben bina yöneticisiyim. Biz depremden sonra 2'nci depremi yaşıyoruz ne yazık ki Say Beton denilen beton firması temele attığı beton maalesef düşük çıkmıştır. Müteahhidimiz gitti kendi kendini şikayet etti. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bu konuda duyarlı olsunlar, gördüğünüz gibi zaten bitmesine iki katı kalmıştı, olan bize oldu. Ne yazık ki biz yine kiracıyız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" ifadelerini kullandı.