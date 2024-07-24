Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansürün kalktığını ve 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını belirten MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Demokrasi kültürünün tamamlayıcısı olan etkin, çok sesli ve özgür bir basın ortamının varlığının öneminin anlaşılması noktasında 24 Temmuz önemli bir gündür. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, sesli ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görevi de üstlenmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları ülkemizin sosyal gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği, dezenformasyonun kolaylıkla karşılık bulabildiği günümüzde, doğru, ilkeli ve objektif medya ortamına ihtiyaç daha da artmaktadır. Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak büyük bir özveriyle görevlerini yürüten Çorum basın camiamızın Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum” dedi.