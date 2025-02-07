Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 6 Şubat depreminin yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ne gitti.

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yıldönümü nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kardeş şehrimiz Afşin’e gitti. Deprem felaketinin yaşandığı günde de yardıma koşan ilk iller arasında yer alan Çorum Belediyesi depremin 2. Yılında da Afşin’i unutmadı. Depremin yıldönümü gecesinde Afşin’e giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Afşinlilerle bir araya geldi.

AFŞİN MEZALIĞINI ZİYARET ETTİ

Depremin yıldönümü nedeniyle kardeş şehir Afşin’e giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sabahın ilk saatlerinde Afşin Asri Mezarlığında bulunan Deprem şehitliğinde depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenleriyle bir araya gelerek dualar etti.

Asri Mezarlığı’nda gerçekleştirilen programa Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan,Ak Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç,İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Özgür Gümüşay,Emniyet Müdürü Abdullah Topal, İlçe Müftüsü Fatih Gökçek ile kurum amirleri katıldı. Kaymakam Sarıdoğan ve beraberinde ki heyet kabirlere karanfil bırakarak ailelerin acısını paylaştılar ve başsağlığı dileğinde bulundular.

ÇORUM YİNE SEFERBER OLDU

6 Şubat tarihinde yaşanılan büyük felaketin ardından Afşin ilçesiyle bağlarını koparmayan ve her fırsatta destek olmak için Afşin’e giden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekipleri depremin yıl dönümünde de Afşinli kardeşlerini unutmadı.

Tüm gün boyunca Afşin’de anma programına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller ve vefat eden vatandaşlar için camilerde 6 Şubat'ın ikinci yılında okunan duaların ardından camiye gelenlere ikramlarda bulundu. Cami cemaati ve vatandaşlara sıcak çorba, Çorum leblebisi, tatlı ve çörek ikramında bulunuldu.