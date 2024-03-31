Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, oyunu eşi Feyza Aşgın ve çocukları ile birlikte Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’nda kullandı.

Okulları tek tek gezerek sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aşgın, seçimlerin hem ülkemize hem de Çorum’a hayırlı olmasını dileyerek, "Bismillah diyerek kıymetli ailem ile oylarımızı kullandık. 31 Mart seçimleri şehrimiz, ülkemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olsun.” ifadelerini kullandı.