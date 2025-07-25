Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Başkan Aşgın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinin ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı önemli bir gün olduğunu dile getirerek basının toplumun aynası ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Aşgın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Basın, halkın haber alma hakkının en önemli teminatıdır. Dürüst, tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışı; hem toplumsal bilincin oluşmasında hem de demokratik değerlerin güçlenmesinde büyük rol oynamaktadır. 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması, gazetecilik mesleği açısından bir dönüm noktasıdır.

Bu tarih, özgür basının ve ifade hürriyetinin önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Çorum basını, geçmişten bugüne hemşehrilerimizin sesi olmayı başarmış, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlamıştır. Gece gündüz demeden görevlerini sürdüren medya mensuplarımız, şehrimizin gelişimine, toplumsal duyarlılığın artmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu vesileyle başta Çorum’da görev yapan değerli basın mensuplarımız olmak üzere tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı’nı kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”