Çorum'da kuraklık hat safhada.

Barajlarda doluluk oranları ürkütücü seviyeye ulaştı. Bu kapsamda Çorum Belediyesi, şehrin susuz kalmaması için yeni sondaj çalışmalarına başladı.

Konaklı bölgesinde Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürü Yasemin Ağca Kafa, Sularoğlu Sondaj Sahibi Salih Sularoğlu ve teknik personellerin katılımıyla kurban kesilerek sondaj çalışmalarına start veren Çorum Belediyesi, kentin herhangi bir su sorunu yaşamaması için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor.