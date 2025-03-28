Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün Cuma pazarında incelemelerde bulundu.

Hile yapan pazarcı esnafını sert bir şekilde uyaran Başkan Aşgın, halkı kandıramaya çalışanlarına ceza yazılacağını söyledi.

'ÇORUM HALKININ KANDIRILMASINA İZİN VERMEYİZ'

'Artık düzen değişti' diyerek hile yapan, kurallara uymayan esnafa tepkisini gösteren Aşgın; "Bizi 'aldatan' bizden değildir." Bizden misiniz, değil misiniz? Bundan sonra göreceğiz. Çorum halkının kandırılmasına, aldatılmasına izin vermeyiz. Bu yapılanlar şahsımıza yapılırsa sabrederiz, Çorumluya yapılırsa harp ederiz. Niyeti Çorumluyu aldatmak olanlar, bunu iyi anlasın. Az sayıda esnafın buna tevessül ettiğini de belirterek işinde dürüst, ticaretinde dosdoğru olan esnafımızı tüm bu sözlerden tenzih ediyor; onları yürekten tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi

Vatandaşlara da seslenen Başkan Aşgın; "Hemşehrilerimiz, şikayetleri olduğunda vakit kaybetmeden pazar alanında görevli Zabıta ekiplerimize durumu bildirebilir, ayrıca 153 Alo Zabıta hattından destek alabilirler." ifadelerini kullandı