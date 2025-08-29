Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Caddesi'nde kaldırıma park ederek, yük indiren esnafa tepki gösterdi.

Kaldırıma çıkan kamyonlar yüzünden kaldırım taşlarının zarar gördüğünü belirten Başkan Aşgın, esnafa ceza yazılmasını istedi.

'SAHİPSİZ Mİ BU ŞEHİR?'

Bu milletin parasının kaldırım yenileme ile geçtiğini ifade eden Aşgın; "Kaldırım taşlarını değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu taş devletin taşı. Hergün bir taş kırılıyor. Böyle bir dünya var mı? Kaldırımda ne işi var bu arabaların. Devletin, milletin malına zarar vererek iş yapılmaz. Taşları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Her taşımızda 80 milyonun hakkı var. Kaldırıma kimse çıkmayacak. Bu milletin parası kaldırım yenileme ile geçiyor. Kaldırımın üstünde 10 tonluk araçların ne işi var? Koyulmayacak bir daha. Buraya araç çıktığı an basalım cezayı. İstiyorlar ki canımız nasıl istiyosa öyle yapalım. Öyle bir dünya mı var? Sahipsiz mi bu şehir? Hepsini hizaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.