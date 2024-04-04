31 Mahalli İdariler Seçiminde yeniden Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Aşgın, bugün İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

Mazbata törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile partililer katıldı.

Başkan Aşgın mazbatasını hakim Orhan Özdemir’in elinden aldı.

Mazbata töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tevazu samimiyet gayretle hiçbir ayrım yapmadan aşkla yürümeye devam edeceklerini belirterek;”

“Bizim için önce bismillah, bizim için önce Hak’kın rızası ve halkın duası bu anlamda Rabbime binlerce kez tekrar hamd ediyorum ki gönlümüze şehrimizin sevgisini koydu. Yüreğimize insanımızın hemşehrimizin sevgisini koydu. Gönlümüze bu şehre hizmetkar olmanın en güzel ibadetlerden bir tanesini olduğunun bilincini ve şuurunu koydu. Ama ben hemşehrilerimize hususen teşekkür ediyorum ki gönülden gönüle kalpten kalbe görülmeyen o yolu kurduğumuzu bu seçimler bir daha gösterdi. Bu seçimler bir daha gösterdi ki sevgiden, ahlaktan, doğruluktan başka daha güzel bir değer yok. Esas olan tevazudur. Esas olan samimiyettir ve gayrettir. Bu anlamda projesi olanı destekleyen şehrimize sevgi muhabbet dolu aşkla çalışan başkanını destekleyen bu şehre bir kez daha aşık oldum. Aşkımı ifade ediyorum Allah’ın izniyle durmak yok. Her sabah besmeleyle başlayacağız, her güne acaba hangi gönlü onaracağız, hangi güzellikle bu şehri güzelleştireceğiz, hangi hemşehrimizin bir derdine bir yarasına merhem olacağız sadece bunla başlayacağız bu da bizim en büyük vaadimiz ve böyle olacak. İyi günde beraber olacağız, kötü günde beraber olacağız çünkü biz insanların ne hayırlısının insanlara faydalı olan olduğunu söyleyen peygamberin ümmetiyiz. Çünkü biz siyasetin tek limanı ahlaktır diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız. Dolayısıyla biz hemşehrilerimize kavlimizdeyiz biz hemşehrilerimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Tevazu samimiyet gayretle hiçbir ayrım yapmadan aşkla yürümeye koşmaya devam diyoruz. ” şeklinde konuştu

Aşgın mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçti.

Belediye binası önünde meşalelerle karşılanan Aşgın’a belediye personelleri ve vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Aşgın’a belediye binası önünde personeline hitap ettikten sonra makamına geçerek, görevine başladı.