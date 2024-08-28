Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anadolu Lisesi'ne müdür olarak atanan Emre Öztürk ile idarecilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Ünsal Yeter ile birlikte Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret eden Başkan Aşgın, okul müdürü Emre Öztürk’e yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Emre Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aşgın ile beraberindeki heyete teşekkür etti.