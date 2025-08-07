Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Yozgat’ta trafik kazası geçiren Çorum Belediyesi nikah memuru Süleyman Delice’yi hastanede ziyaret etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavisi süren Süleyman Delice’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Aşgın, ilk andan itibaren hem kendisiyle hem de ailesiyle sürekli iletişimde olduklarını belirtti.

Ziyaret sırasında Delice’nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Aşgın, mesai arkadaşlarının iyiye gidişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Aşgın, “Kıymetli mesai arkadaşımız Süleyman kardeşimizin ve ailesinin bu zorlu süreci en kısa sürede atlatmasını temenni ediyoruz. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Aşgın, Delice ve ailesine moral vererek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Kaza sonrası tedavisi süren Delice’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.