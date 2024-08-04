Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, göreve geldiğinden yaptığı çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Belediye kahvehanesinde gerçekleşen toplantıya MHP İlçe Başkanı Bekir Yarbaşı, belediye encümenleri ve vatandaşlar katıldı.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, yaptığı sunumda 4 aylık süreçte belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ve gelecek dönemde yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.

Çetinkaya, bu 4 aylık süreçte arazi yolları kumlama çalışması, su sayaçlarının değişimi, asfalt dökümü, istinat duvarı yapımı, sondaj suyunun hatta bağlanması, millet bahçesine çocuk parkı yapımı, spor aletleri, oyun grupları ve barbekülerin yapımı ve güvenlik kameralarının bağlanması, parke çalışmaları, düğün salonu restorasyonu, Kayabaşı Parkının yeniden hizmete açılması, geri dönüşüm çöp konteyneri konumlandırılması ve hayvan pazarı için geçici yerin sağlanması gibi çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Çalışmaların değerlendirildiği toplantıda ise vatandaşın sorunlarını dinlediklerini ifade eden Çetinkaya, “Belediyemizin kapısı herkese açık olup, ayırmadan ayrışmadan diyerek çıktığımız bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz. Katılım gösteren tüm kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Dodurgamız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.